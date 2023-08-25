Тирни перейдет из Арсенала в Реал Сосьедад на правах аренды, сообщает The Athletic. Шотландец подпишет контракт до лета 2024 года. "Канониры" не дают баскам права дальнейшего выкупа футболиста.

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Киран проиграл конкуренцию Зинченко на левом фланге Арсенала и страховал украинца в периоды травм. Однако в этом сезоне Микель Артета вообще не рассчитывает на бывшего игрока Селтика, поскольку ему нужен ложный фулбек.

Тирни играл за Арсенал с 2019 года. В Реале Сосьедад у шотландца будет шанс получить минуты в Лиге чемпионов. В прошлом сезоне команда заняла 4 место в Примере.