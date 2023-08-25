Тірні перейде з Арсенала в Реал Сосьєдад на правах оренди, повідомляє The Athletic. Шотландець підпише контракт до літа 2024-го. "Каноніри" не дають баскам права подальшого викупу футболіста.

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Кіран програв конкуренцію Зінченку на лівому фланзі Арсенала та страхував українця в періоди травм. Однак у цьому сезоні Мікель Артета взагалі не розраховує на колишнього гравця Селтіка, оскільки йому потрібен фальшивий фулбек.

Тірні грав за Арсенал з 2019-го. У Реалі Сосьєдад шотландець матиме шанс отримати хвилини в Лізі чемпіонів. У минулому сезоні команда посіла 4 місце в Прімері.