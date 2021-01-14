Ливерпуль получил возможность подписать старого знакомого Клоппа, который стал не нужен Арсеналу
Ливерпуль просматривает различные варианты бюджетного усиления центра защиты.
Чемпионам Англии предложили подписать Сократиса Папастатопулоса из Арсенала, информирует TalkSport со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо.
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Ливерпуль переживает кризис в центре защиты, который заставляет выходить на зимний рынок. "Красные" не собираются тратить серьезные средства, поэтому 32-летний грек выглядит вполне реальным вариантом. Правда, Сократис не попал даже в заявку Арсенала на текущий сезон, что заставляет Ливерпуль подумать перед возможным подписанием центрбека без игровой практики.
Добавим, что Юрген Клопп хорошо знает Папастатопулоса по двум сезонам совместной работы в дортмундской Боруссии.
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