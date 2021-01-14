Чемпионам Англии предложили подписать Сократиса Папастатопулоса из Арсенала, информирует TalkSport со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо.

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Ливерпуль переживает кризис в центре защиты, который заставляет выходить на зимний рынок. "Красные" не собираются тратить серьезные средства, поэтому 32-летний грек выглядит вполне реальным вариантом. Правда, Сократис не попал даже в заявку Арсенала на текущий сезон, что заставляет Ливерпуль подумать перед возможным подписанием центрбека без игровой практики.

Добавим, что Юрген Клопп хорошо знает Папастатопулоса по двум сезонам совместной работы в дортмундской Боруссии.

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