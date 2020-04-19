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Арсенал и Атлетико запланировали звездный обмен

19 апреля 23:21 46 Читати українською
Арсенал и Атлетико запланировали звездный обмен
Александр Ляказетт и Месут Озил / Фото instagram

Арсенал продолжает искать усиление в чемпионате Испании.

Хавбек Атлетико Томас Партей попал на радары лондонского Арсенала, сообщает The Sun.

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"Канониры" знают об интересе мадридцев к своему нападающему Александре Ляказетте, поэтому хотят предложить "матрасникам" обмен игроками. На трансфере Томаса настаивает наставник лондонцев Микель Артета.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Партей провел 24 матча, в которых отличился двумя голами.

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