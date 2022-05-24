Защитник Брайтона Марк Кукурелья, являющийся воспитанником "блаугранас", вскоре может пойти на повышение и стать игроком чемпионов Англии.

Марк уже согласовал с Сити детали личного контракта, который будет рассчитан до 2027 года, сообщает журналист Николо Скира. Теперь "горожане" ведут переговоры с Брайтоном по поводу выкупа защитника.

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Манчестер готов делать предложение "чайкам" в размере 30 миллионов фунтов. Инициатором подписания выступил Хосеп Гвардиола. Он хотел усилить конкуренцию на левом фланге, где выступает Александр Зинченко. За Марком наставник Сити следит еще со времен его выступлений за Барселону.

В завершившемся сезоне 23-летний Кукурелья провел 39 поединков за Брайтон. Минувшим летом защитник дебютировал за сборную своей страны.

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