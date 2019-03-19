Арсенал хочет досрочно вернуть Дениса Суареса в Барселону, – The Sun

Полузащитник "канониров" Денис Суарес, контракт которого принадлежит Барселоне, может досрочно вернуться в Испанию.

Арсенал хочет досрочно вернуть Барселоне хавбека Дениса Суареса, утверждает The Sun.

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Сообщается, что главный тренер лондонцев Унаи Эмери разочарован стартом карьеры испанца на Эмирейтс и обеспокоен адаптацией Дениса в АПЛ. Арендное соглашение между Барселоной и Арсеналом действует до лета 2019 года, однако "канониры" уже рассматривают вариант с досрочным возвращением игрока.

Напомним, что Денис Суарес стал игроком Арсенала зимой этого года, перейдя на правах аренды. В лондоському клубе он сыграл в трех матчах. Контракт испанца с "блаугранас" действует до лета 2021 года.

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