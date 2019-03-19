Арсенал хоче достроково повернути Деніса Суареса в Барселону, – The Sun

Півзахисник "канонірів" Деніс Суарес, контракт якого належить Барселоні, може достроково повернутися у Іспанію.

Арсенал прагне достроково повернути Барселоні хавбека Деніса Суареса, стверджує The Sun.

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Повідомляється, що головний тренер лондонців Унаї Емері розчарований стартом кар'єри іспанця на Емірейтс та переймається за адаптацію Деніса в АПЛ. Орендна угода між Барселоною та Арсеналом діє до літа 2019 року, проте "каноніри" вже розглядають варіант з достроковим поверненням гравця.

Нагадаємо, що Деніс Суарес став гравцем Арсенала взимку цого року, перейшовши на правах оренди. В лондоському клубі він зіграв у трьох матчах. Контракт іспанця з "блаугранас" чинний до літа 2021 року.

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