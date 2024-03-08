"Я регулярно разговариваю с Зинченко. Я в курсе его травмы. Мы надеемся, что он сейчас уже будет в заявке Арсенала. Не знаю, попадет ли в состав – это решать тренеру (Микелю Артете – прим.).

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У Зинченко есть еще два матча за клуб – игра Лиги чемпионов и игра в АПЛ. Будем смотреть... Главное, что Саша уже работает в общей группе, работает с командой. Именно поэтому Зинченко получил вызов. Я уверен, что он поможет сборной Украине", – сказал Ребров в эфире YouTube-канала УАФ.

Напомним, Украинский легионер Арсенала уже более месяца находится в клубном лазарете. За это время Зинченко пропустил пять матчей. До международной паузы лондонцы сыграют против Бентфорда (9 марта) и Порту (12 марта).

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