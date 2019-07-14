Арсенал готов отдать 25 млн фунтов за одноклубника Шведа

"Канониры" хотят усилиться защитником Селтика Кираном Тирни.

Арсенал сделал улучшенное предложение шотландцам по фулбеку, информирует Sky Sports.

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Руководство лондонцев готово отдать за Тирни 25 миллионов фунтов. Предыдущие переговоры по одноклубнику Марьяна Шведа заканчивались неудачно именно из-за нежелания Арсенала выполнить финансовые требования Селтика. Чемпионы Шотландии настаивали на 25 млн за своего таланта, поэтому в этот раз трансфер таки может состояться.

Напомним, этим летом Селтик подписал Боли Болинголи-Мбомбо, который может заменить Тирни в стартовом составе.

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