Швед не попал в заявку Селтика на товарищескую игру с Ренном

Украинский хавбек не успел восстановиться после повреждения.

Ранее Швед не сыграл в победном матче квалификации Лиги чемпионов против Сараево.

Квалификация Лиги чемпионов: Селтик без Шведа уверенно одолел Сараево, Астана Григорчука победила ЧФР Клуж

Сегодня Селтик проводит тренировочный спарринг с французским Ренном, однако экс-полузащитник Карпат не сможет принять в нем участие. Его нет даже в числе запасных среди списка игроков, который опубликовал официальный твиттер чемпионов Шотландии.

Напомним, ответный матч Селтика и Сараево состоится 17 июля.

"Швед – лучший игрок в мире": фанаты Селтика довольны дебютом украинца в победном матче "кельтов"