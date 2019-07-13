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Швед не попал в заявку Селтика на товарищескую игру с Ренном

17:53 63 Читати українською
Швед не попал в заявку Селтика на товарищескую игру с Ренном
Марьян Швед / Фото ФК Селтик

Украинский хавбек не успел восстановиться после повреждения.

Ранее Швед не сыграл в победном матче квалификации Лиги чемпионов против Сараево.

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Сегодня Селтик проводит тренировочный спарринг с французским Ренном, однако экс-полузащитник Карпат не сможет принять в нем участие. Его нет даже в числе запасных среди списка игроков, который опубликовал официальный твиттер чемпионов Шотландии.

Напомним, ответный матч Селтика и Сараево состоится 17 июля.

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Селтик Селтик Ренн Ренн Межсезонные сборы Товарищеские матчи Украинцы за рубежом Марьян Швед Марьян Швед
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