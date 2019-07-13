Швед не попал в заявку Селтика на товарищескую игру с Ренном

Украинский хавбек не успел восстановиться после повреждения.
Ранее Швед не сыграл в победном матче квалификации Лиги чемпионов против Сараево.
Квалификация Лиги чемпионов: Селтик без Шведа уверенно одолел Сараево, Астана Григорчука победила ЧФР Клуж
Сегодня Селтик проводит тренировочный спарринг с французским Ренном, однако экс-полузащитник Карпат не сможет принять в нем участие. Его нет даже в числе запасных среди списка игроков, который опубликовал официальный твиттер чемпионов Шотландии.
Напомним, ответный матч Селтика и Сараево состоится 17 июля.
"Швед – лучший игрок в мире": фанаты Селтика довольны дебютом украинца в победном матче "кельтов"