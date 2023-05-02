Арсенал – Челси: онлайн-трансляция матча АПЛ – Зинченко в старте, Мудрик в заявке
Арсенал в рамках 34-го тура чемпионата Англии принимает Челси. Стартовые составы и информация об онлайн-трансляции лондонско-украинского дерби между Зинченко и Мудриком – в этой новости на "Футбол 24".
Матч 34-го тура АПЛ 2022/23 между Арсеналом и Челси проходит в Лондоне на стадионе "Эмирейтс". Стартовый свисток прозвучалв 22:00 по киевскому времени. Трансляция доступна в приложении Setanta Sports, а также на одноименном канале в MEGOGO.
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Александр Зинченко начнет встречу в основном составе, а Михаил Мудрик ожидает своего шанса на лавке запасных.
Стартовые составы
Арсенал:
Челси:
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