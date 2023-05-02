Арсенал в рамках 34-го туру чемпіонату Англії приймає Челсі. Стартові склади та інформація щодо онлайн-трансляції лондонсько-українського дербі між Зінченком і Мудриком – у цій новині на "Футбол 24".

Матч 34-го туру АПЛ 2022/23 між Арсеналом і Челсі проходить у Лондоні на стадіоні "Емірейтс". Стартовий свисток пролунав о 22:00 за київським часом. Трансляція доступна у додатку Setanta Sports, а також на однойменному каналі у MEGOGO.

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Олександр Зінченко розпочне зустріч в основному складі, а Михайло Мудрик чекає на свій шанс у запасі.

Стартові склади

Арсенал:

Челсі:

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