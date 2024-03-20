Пресс-служба "канониров" сообщила на своем официальном сайте о продлении соглашения с 25-летним японцем.

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Арсенал не раскрыл сроки нового контракта Такехиро Томиясу. По информации Фабрицио Романо, соглашение будет действовать до 2026 года с возможностью продления еще на один сезон.

Японец присоединился к лондонцам в 2021 году, перейдя из Болоньи. В общем Томиясу сыграл за Арсенал в 73 матчах во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал шесть результативных передач.

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Напомним, что Такехиро – универсальный защитник. В текущем сезоне он несколько раз выходил на позиции украинца Александра Зинченко.

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