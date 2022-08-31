До конца трансферного окна осталось два дня. "Канониры" не покидают попыток оформить переход 21-летнего таланта, хотя президент Шахтера Ринат Ахметов заявлял, что он не продается.

Шахтер отклонил 30 млн евро за Мудрика от Эвертона – трансфер еще может состояться, Арсенал также заинтересован

Очевидно, сейчас произошли какие-то изменения, ведь авторитетный журналист Николо Скира утверждает, что Мудрик все же близок к переезду в Лондон. "Горняки" могут заработать на своей звезде 30 миллионов евро, а сам Михаил уже согласовал личный контракт до 2027 года.

Интересно и то, что у украинца есть неожиданное преимущество над остальными потенциальными новичками. Он не будет занимать место в заявке команды на АПЛ, потому что может быть зарегистрирован как игрок молодежки. Именно так сейчас заявлены, в частности, Габриэл Мартинелли, Виллиам Салиба и Букайо Сака, сообщает Football London .

Напомним, контракт Михаила Мудрика с Шахтером рассчитан до декабря 2026 года. В этом сезоне футболист провел два поединка УПЛ, в которых отличился одним ассистом.