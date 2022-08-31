До кінця трансферного вікна залишилось два дні. "Каноніри" не покидають спроб оформити перехід 21-річного таланта, хоч президент Шахтаря Рінат Ахметов заявляв, що він не продається.

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Вочевидь, зараз відбулись якісь зміни, адже авторитетний журналіст Ніколо Скіра стверджує, що Мудрик все ж близький до переїзду в Лондон. "Гірники" можуть заробити на своїй зірці 30 мільйонів євро, а сам Михайло вже погодив особистий контракт до 2027 року.

Цікаво й те, що в українця є несподівана перевага над рештою потенційних новачків. Він не займатиме місце у заявці команди на АПЛ, адже може бути зареєстрований як гравець молодіжки. Саме так зараз заявлені, зокрема, Габріел Мартінеллі, Вілліам Саліба та Букайо Сака, інформує Football London.

Нагадаємо, контракт Михайла Мудрика з Шахтарем розрахований до грудня 2026-го. Цього сезону футболіст провів два поєдинки УПЛ, у яких відзначився одним асистом.

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