В рамках 3-го туру групового етапу Ліги Європи було проведено кілька матчів. Звіт читайте на "Футбол 24".

Ліга Європи 2022/23, 3-й тур

Арсенал – Буде-Глімт – 3:0

Голи: Нкетія, 27, Холдінг, 27, Вієйра, 85

Брага – Уніон Сен-Жилуаз – 1:2

Голи: А. Руїс, 49 – Нільссен, 86, Сайкс, 90+4

Мітьюлланд – Фейєнорд – 2:2

Голи: Ісаксен, 54, Жунінью, 85 Шиманьскі, 23, Кьокчу, 45

Олімпіакос – Карабах – 0:3

Голи: Овусу, 68, Вешовіч, 82, Шейдаєв, 86

Арсенал пропускав попередній тур Ліги Європи, дозволивши Буде-Глімту піднятись на першу позицію в групі А. Повернути все на старі місця вдалося у матчі з норвежцями у Лондоні – для цього навіть не знадобився Зінченко, якого залишили поза заявкою. Мікель Артета виставив напіврезервний склад і добився необхідного результату вже в середині першого тайму.

На 23-й хвилині Нкетія зіграв на добиванні після влучання Тірні в стійку, вікдривши рахунок. Ще за чотири хвилини Холдінг подвоїв перевагу, замкнувши подачу від Вієйра. Після цього господарі змарнували ще купу гольових нагод, поки не поставили крапку на 85-й хвилині – Жезус обіграв на краю штрафного двох захисників і викотив м'яч під удар Вієйра. 3:0!

Арсенал набрав 6 очок, чого достатньо для першого місця в групі. Буде-Глімт і ПСВ відстають на два бали, а Цюріх залишається з нулем.

В паралельній зустрічі Мітьюлланд приймав срібного призера Ліги конференцій – Фейєнорд. Роттердамці оформили комфортну перевагу в два голи ще у першому таймі (відзначились Шиманьскі й Кьокчу), однак втримати її не вдалося. По перерві влучний удар Ісаксена з передачі Сісто повернув данців у гру, а на 85-й хвилині свіжий Жунінью зріняв рахунок – 2:2! Саме з цими цифрами на табло матч і завершився.

Завдяки цьому результату в групі F встановилася тотальна рівність за очками. Феєнорд, Лаціо, Мітьюлланд і Штурм мають по 4 очки.

Брага провела черговий невиразний матч. Раніше такий футбол приносив португальцям сухі перемоги, однак у протистоянні з Уніоном із Сен-Жилуаза все завершилось фіаско. Команди обмінялися голами в середині другого тайму, а в компенсований час бельгійці примудрилися забити переможний м'яч. Варто відзначити тренера гостей за заміни – свіжий Адінгра віддав два асисти, а голи провели Нільссен і Сайкс (вийшлив другому таймі).

Таким чином, Уніон Сен-Жилуаз здобув третю поспіль перемогу в ЛЄ, очоливши групу D. Брага відстає на три залікових бали, Уніон Берлін – на шість, а Мальме залишається четвертим з нулем.

Олімпіакос тотально провалився у рідних стінах, зазнавши розгрому від Карабаха (0:3). Усі голи були забиті в проміжку між 68-ю та 86-ю хвилинами. Греки програли усі три матчі в групі із сумарним рахунком 1:8, тримаючись на дні квартету G.

Фрайбург лідирує з 9 очками, Карабах з шістьма другий, Нант з трьома – третій.

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