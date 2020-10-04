Арсенал принимал Шеффилд Юнайтед в рамках 4-го тура АПЛ. Смотрите видео голов на Футбол 24.

Арсенал владел определенным преимуществом в первой половине игры, но открыть счет "канонирам" не удавалось.

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Подопечные Артеты исправили ситуацию после перерыва, благодаря точным ударам Сака и Пепе. игроки Шеффилда сумели отквитать один мяч перед финальным свистком, но на распределение очков это не повлияло.

Победа подняла Арсенал на 5-ю строчку, а Шеффилд Юнайтед остается в зоне вылета без зачетных баллов в нынешнем сезоне.

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