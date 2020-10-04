Арсенал – Шеффилд Юнайтед – 2:1 – видео голов и обзор матча
22:55 - Читати українською
Арсенал принимал Шеффилд Юнайтед в рамках 4-го тура АПЛ. Смотрите видео голов на Футбол 24.
завершено
61’ Букайо Сака
64’ Николя Пепе
Дэвид Макголдрик 83’
61’ Букайо Сака
64’ Николя Пепе
83’ Дэвид Макголдрик
Арсенал владел определенным преимуществом в первой половине игры, но открыть счет "канонирам" не удавалось.
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Подопечные Артеты исправили ситуацию после перерыва, благодаря точным ударам Сака и Пепе. игроки Шеффилда сумели отквитать один мяч перед финальным свистком, но на распределение очков это не повлияло.
Победа подняла Арсенал на 5-ю строчку, а Шеффилд Юнайтед остается в зоне вылета без зачетных баллов в нынешнем сезоне.
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