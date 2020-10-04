Антонио шокировал именитых хозяев уже на 14-й минуте встречи, а еще до перерыва хавбек Вест Хэма Форналс удвоил преимущество гостей.

Вест Хэм создал вторую подряд сенсацию в АПЛ – Ярмоленко из запаса наблюдал за эффектным разгромом Лестера

Во второй половине встречи рисунок игры не изменился, у Лестера не было аргументов против "молотобойцев" и пропустил третий раз.

Украинский полузащитник Андрей Ярмоленко наблюдал за матчем со скамейки запасных. После 4-х туров АПЛ Лестер остался вторым, а Вест Хэм поднялся на 9-ю строчку.

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