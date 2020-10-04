Арсенал приймав Шеффілд Юнайтед в рамках 4-го туру АПЛ. Дивіться відео голів на Футбол 24.

Арсенал володів певною перевагою у першій половині гри, але відкрити рахунок "канонірам" не вдавалось.

Лестер – Вест Хем – 0:3 – відео голів та огляд матчу

Підопічні Артети виправили ситуацію після перерви, завдяки влучним ударам Сака та Пепе. гравці Шеффілда зуміли відквитати один м'яч перед фінальним свистком, але на розподіл очок це не вплинуло.

Перемога підняла Арсенал на 5-ту сходинку, а Шеффілд Юнайтед залишається у зоні вильоту без залікови балів у нинішньому сезоні.

Манчестер Юнайтед отримав 6 м'ячів від Тоттенхема – Моурінью і дует Сон-Кейн зганьбили команду Сульшера на Олд Траффорд