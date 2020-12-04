Арсенал двумя быстрыми голами дал понять гостям из Вены, что им не стоит рассчитывать на очки в этой встрече. На перерыв "канониры" шли уже при счете 3:0.

Феерический камбэк Милана в видеообзоре матча против Селтика – 4:2

Во втором тайме игроки Рапида сумели отквитать один мяч, который выдался на удивление курьезным. Все же последнее слово было за лондонцами, которые порадовали своих болельщиков на трибунах четвертым голом.

Арсенал гарантировал себе выход из группы с первого места, Рапид поборется за путевку в последнем туре с Мольде.

Лига Европы: Рома выиграла группу, Арсенал дальше идет без потерь, Славия и Байер вышли в плей-офф