Арсенал двома швидкими голами дав зрозуміти гостям з Відня, що їм не варто розраховувати на очки у цій зустрічі. На перерву "каноніри" йшли вже за рахунку 3:0.

Феєричний камбек Мілана у відеоогляді матчу проти Селтіка – 4:2

У другому таймі гравці Рапіда зуміли відквитати один м'яч, який видався напрочуд курйозним. Все ж останнє слово було за лондонцями, які потішили своїх вболівальників на трибунах четвертим голом.

Арсенал гарантував собі вихід з групи з першого місця, Рапід позмагається за путівку в останньому турі з Мольде.

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