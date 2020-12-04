Арсенал – Рапід Відень – 4:1 – відео голів та огляд матчу
Арсенал приймав Рапід Відень в рамках 5-го туру групового етапу Ліги Європи. Дивіться відеоогляд матчу на Футбол 24.
Арсенал двома швидкими голами дав зрозуміти гостям з Відня, що їм не варто розраховувати на очки у цій зустрічі. На перерву "каноніри" йшли вже за рахунку 3:0.
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У другому таймі гравці Рапіда зуміли відквитати один м'яч, який видався напрочуд курйозним. Все ж останнє слово було за лондонцями, які потішили своїх вболівальників на трибунах четвертим голом.
Арсенал гарантував собі вихід з групи з першого місця, Рапід позмагається за путівку в останньому турі з Мольде.
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