Милан принимал Селтик в рамках 5-го тура группового этапа Лиги Европы. Смотрите видео голов и обзор матча на Футбол 24.

Шотландский гранд шокировал Милан двумя голами уже в начале встречи, но радовались гости недолго. Еще до перерыва Чалханоглу и Кастильехо выровняли положение.

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Во втором тайме "россонери" поймали кураж и отгрузили сопернику еще два мяча.

Уверенная победа позволила Миланe расположиться на второй строчке группы Н и досрочно гарантировать себе выход в плей-офф турнира, Селтик замыкает квартет с одним зачетным баллом.

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