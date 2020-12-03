Феерический камбэк Милана в видеообзоре матча против Селтика – 4:2
Милан принимал Селтик в рамках 5-го тура группового этапа Лиги Европы. Смотрите видео голов и обзор матча на Футбол 24.
Шотландский гранд шокировал Милан двумя голами уже в начале встречи, но радовались гости недолго. Еще до перерыва Чалханоглу и Кастильехо выровняли положение.
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Во втором тайме "россонери" поймали кураж и отгрузили сопернику еще два мяча.
Уверенная победа позволила Миланe расположиться на второй строчке группы Н и досрочно гарантировать себе выход в плей-офф турнира, Селтик замыкает квартет с одним зачетным баллом.
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