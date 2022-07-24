Арсенал уничтожил Челси в товарищеском матче, а Александр Зинченко провел один тайм в составе "канониров". Смотрите видео голов и обзор поединка Арсенал – Челси на Футбол 24.

Товарищеский матч.

Арсенал – Челси – 4:0

Голы: Жезус, 15, Эдегор, 36, Сака, 66, Локонга, 90+3

Арсенал вышел вперед на 15 минуте – Жезус выскочил лицом к лицу с Менди и эффектно перекинул его. Перед перерывом Эдегор удвоил преимущество, точно пробив в дальний угол после пас Мартинелли. Во втором тайме Сака сделал счет разгромным, добив мяч уже в пустые ворота, а точку во встрече поставил Локонга.

Зинченко дебютировал за Арсенал с разгромной победы над Челси: провел тайм, уничтожил визави и стал свидетелем шедевра

Добавим, что Зинченко отыграл первый тайм в составе Арсенала, дебютировав в составе "канониров". Следующий матч лондонцы проведут с Севильей 30 июля.