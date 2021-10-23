Арсенал принимал Астон Виллу в рамках 9-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на Футбол 24.

Арсенал продолжает набирать ход и на этот раз "канониры" легко справились с Астон Виллой.

"У нас есть пример Ливерпуля": Артета верит, что Арсенал сможет выиграть АПЛ в будущем

Уже на перерыв подопечные Артеты шли с преимуществом в два мяча, а во втором тайме Смит-Роу довел счет до разгромного. Гости все же смогли забить гол престижа, Джейкоб Ремзи ювелирным ударом поразил девятку ворот лондонцев.

Арсенал поднялся на 9-ю строчку, Астон Вилла осталась 13-ой.

Арсенал уверенно победил Астон Виллу, забив три гола – "канониры" подошли к зоне ЛЧ на минимальное расстояние