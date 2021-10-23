Арсенал продовжує набирати хід і цього разу "каноніри" легко впорались із Астон Віллою.

"У нас є приклад Ліверпуля": Артета вірить, що Арсенал зможе виграти АПЛ у майбутньому

Вже на перерву підопічні Артети йшли з перевагою у два м'ячі, а у другому таймі Сміт-Роу довів рахунок до розгромного. Гості все ж спромоглись на гол престижу, Джейкоб Ремзі ювелірним ударом поцілив у дев'ятку воріт лондонців.

Арсенал піднявся на 9-ту сходинку, Астон Вілла залишилась 13-тою.

Арсенал впевнено переміг Астон Віллу, забивши три голи – "каноніри" наблизились до зони ЛЧ на мінімальну відстань