Арсенал – Астон Вілла – 3:1 – відео голів та огляд матчу
10:36 - Читать на русском
Арсенал приймав Астон Віллу в рамках 9-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на Футбол 24.
завершено
23’ Томас Партей
45+6’ П'єр-Емерік Обамеянг
56’ Еміль Сміт-Роу
Джейкоб Ремзі 82’
23’ Томас Партей
45+6’ П'єр-Емерік Обамеянг
56’ Еміль Сміт-Роу
82’ Джейкоб Ремзі
Арсенал продовжує набирати хід і цього разу "каноніри" легко впорались із Астон Віллою.
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Вже на перерву підопічні Артети йшли з перевагою у два м'ячі, а у другому таймі Сміт-Роу довів рахунок до розгромного. Гості все ж спромоглись на гол престижу, Джейкоб Ремзі ювелірним ударом поцілив у дев'ятку воріт лондонців.
Арсенал піднявся на 9-ту сходинку, Астон Вілла залишилась 13-тою.
Арсенал впевнено переміг Астон Віллу, забивши три голи – "каноніри" наблизились до зони ЛЧ на мінімальну відстань
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