Арсенал сыграет с Астон Виллой в 33-м туре АПЛ 2023/24. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Арсенал – Астон Вилла начнется в 18:30 по киевскому времени. Смотреть игру можно на платформах Setanta Sports и MEGOGO. За главными событиями также можно следить в текстовом онлайне Футбол 24.

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Александр Зинченко возвращается в основу Арсенала. Украинец начинал предыдущие два тура АПЛ, однако в четвертьфинале ЛЧ против Баварии вышел только в перерыве. Обе команды решают серьезные задачи. Арсенал борется с Манчестер Сити и Ливерпулем за победу в АПЛ. Астон Вилла имеет шанс оторваться от Тоттенхэма в ожесточенной гонке за гарантированное место в ЛЧ.

Стартовый состав Арсенала:

Астон Виллы: