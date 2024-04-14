Арсенал зіграє з Астон Віллою у 33-му турі АПЛ 2023/24. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Арсенал – Астон Вілла розпочнеться о 18:30 за київським часом. Дивитися гру можна на платформах Setanta Sports та MEGOGO. За головними подіями також можна стежити у текстовому онлайні Футбол 24.

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Олександр Зінченко повертається до основи Арсенала. Українець починав попередні два тури АПЛ, проте у чвертьфіналі ЛЧ проти Баварії вийшов лише у перерві. Обидві команди вирішують серйозні завдання. Арсенал бореться з Ман Сіті та Ліверпулем за перемогу в АПЛ. Астон Вілла має шанс відірватися від Тоттенхема у запеклих перегонах за гарантоване місце в ЛЧ.

Стартовий склад Арсенала:

Астон Вілли: