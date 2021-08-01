Нападающий Арнаутович снова будет выступать в ведущем европейском чемпионате.

Болонья на своем официальном сайте объявила о подписании 32-летнего австрийца. Подробности соглашения с китайским Шанхай СИПГ и самим игроком не разглашаются.

Коваленко вскоре отправится в аренду – дебютный мяч не убедил Гасперини

"Россоблу" устроили презентацию новичка в стиле фильмов ужасов. Ночные камеры снимают разные уголки стадиона, пока там не появляется загадочная персона. Концовка действительно может напугать, если смотреть с высоким уровнем громкости.

Напомним, Арнаутович ранее уже имел опыт выступлений в Серии А за Интер в сезоне 2009/10. Этим летом форвард вместе со сборной Австрии дошел до 1/8 финала Евро.

Маліновський став зіркою, новий чемпіон, камбек Мілана в ЛЧ, крах Юве і Фонсеки – найголовніше про минулий сезон кальчо