Болонья на своєму офіційному сайті оголосила про підписання 32-річного австрійця. Подробиці угоди з китайським Шанхай СІПГ та самим гравцем не розголошуються.

Коваленко незабаром вирушить в оренду – дебютний м'яч не переконав Гасперіні

"Россоблу" влаштували презентацію новачка у стилі фільмів жахів. Нічні камери знімають різні куточки стадіону, допоки там не з'являється загадкова персона. Кінцівка справді може налякати, якщо дивитися з високим рівнем гучності.

Нагадаємо, Арнаутовіч раніше вже мав досвід виступів у Серії А за Інтер у сезоні 2009/10. Цього літа форвард разом зі збірною Австрії дійшов до 1/8 фіналу Євро.

Маліновський став зіркою, новий чемпіон, камбек Мілана в ЛЧ, крах Юве і Фонсеки – найголовніше про минулий сезон кальчо