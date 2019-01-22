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Вест Хэм предложил 40 миллионов евро за Дувана Сапату

22 января 10:35 152 Читати українською
Вест Хэм предложил 40 миллионов евро за Дувана Сапату
Дуван Сапата / фото из соцсетей

Лондонский Вест Хэм активно ищет замену Марко Арнаутовичу, который может перебраться в Китай.

Клуб Андрея Ярмоленко пытается организовать трансфер нападающего Аталанты Дувана Сапаты. Лондонцы предложили за 27-летнего колумбийца 40 миллионов евро, но клуб из Бергамо отклонил этот вариант, сообщает Tuttosport.

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В июле 2018 Аталанта арендовала Сапату у Сампдории на два года за 14 млн евро с опцией выкупа за 12 млн.

Покер в матче 20-го тура Серии А позволил 27-летнему нападающему догнать Криштиану Роналду в списке бомбардиров итальянского чемпионата. Сейчас у обоих форвардов по 14 мячей.

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