"Надеюсь, что в Ереване будет другая игра, но не легкая. Тем более сборную ждет перелет, потом добираться. Кроме того, что у нас травмированы. Надеюсь, что поражение от Шотландии должно сборную подтолкнуть сыграть иначе. Футболисты должны понять, где они находятся, какую страну они представляют. Надеюсь, что таких игр больше не будет.

Армения – Украина: где смотреть матч Лиги наций

А будет показательной игра с Шотландией еще одна. У нас были тяжелые игры раньше, и мы выигрывали. Наши ребята в матче с Арменией должны дать бой. Но здесь тренер должен угадать с составом. Поэтому я жду совсем другой игры от нашей команды. Нужно поменять игроков точно, поскольку игравший вчера состав устал. Их еще ждет перелет. 3-4 игрока взамен ничего не могут изменить.

Больше всего я жду выводов не только от тренерского штаба, но прежде всего от футболистов. Если у них есть совесть конечно! Я надеюсь, что будет другая игра. Если они не сделают выводы, за них это сделают болельщики", – рассказал Леоненко в комментарии изданию Центр новин.

Добавим, что уже завтра, 24 сентября Украина встретится с Арменией в рамках Лиги наций. Первый матч между командами завершился победой "сине-желтых" со счетом 3:0.

Армения – Украина: предматчевая пресс-конференция Петракова – о травмированных, новичке в сборной и отказе клубов УПЛ