"Сподіваюсь, що в Єревані буде інша гра, але не легка. Тим більше на збірну чекає переліт, потім добиратися. Крім того, що у нас є травмовані. Сподіваюсь, що поразка від Шотландії повинна збірну підштовхнути зіграти інакше. Футболісти повинні зрозуміти, де вони перебувають, яку країну вони представляють. Сподіваюсь, що таких ігор більше не буде.

Вірменія – Україна: де дивитись матч Ліги націй

А буде показова гра з Шотландією ще одна. У нас були важкі ігри раніше, і ми вигравали. Наші хлопці в матчі з Вірменією мають дати бій. Але тут тренер має вгадати зі складом. Тому, я чекаю зовсім іншої гри від нашої команди. Потрібно поміняти гравців точно, оскільки склад, який грав вчора, втомлений. Їх ще чекає переліт. 3-4 гравці на заміну нічого не можуть змінити.

Найбільше я чекаю висновків не тільки від тренерського штабу, а насамперед від футболістів. Якщо в них є совість звичайно! Я сподіваюсь, що буде інша гра. Якщо вони не зроблять висновки, за них це зроблять вболівальники", – розповів Леоненко у коментарі виданню Центр новин.

Додамо, що вже завтра, 24 вересня, Україна зустрінеться з Вірменією в рамках Ліги націй. Перший матч між командами завершився перемогою "синьо-жовтих" з рахунком 3:0.

Вірменія – Україна: передматчева пресконференція Петракова – про травмованих, новачка у збірній і відмову від клубів УПЛ