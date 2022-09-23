Юбилейная встреча №10 в истории противостояния этих команд. Матч, как и онлайн-трансляция Армения – Украина на "Футбол 24", стартует в субботу, 24 сентября, в 16:00. "Сине-желтые" еще никогда не проигрывали "горцам", а сами побеждали 6 раз. В то же время в Армении нашим ребятам чаще всего довольно трудно: 2 ничьи и выстраданный камбэк 3:2 за предыдущие 3 поединка. Команда Петракова может превзойти предшественников. Еще никогда украинцы не побеждали армян трижды подряд. Во всех предыдущих случаях после двух побед (а именно такую серию установили после разгрома соперника в нынешней Лиге наций) приходила ничья.

Армения – Украина: прогноз на матч Лиги наций

Наша сборная после поражения в Шотландии (0:3) потеряла первое место, которое дает право подняться в элитный дивизион турнира. Для того, чтобы не зависеть от дуэли наших обидчиков против Ирландии, нужно побеждать и ждать реванша в последнем туре. Армения пока набрала лишь 3 очка. Команда Капарроса одолела в родных стенах Ирландию (1:0), после чего трижды подряд уступила (с общей разницей 1:9).

Армения – Украина: где смотреть матч онлайн

УЕФА бесплатно передал права на показ данной встречи второго дивизиона Лиги наций. Поэтому поединок покажут бесплатно в рамках марафона "Единые новости".

Матч в прямом эфире можно посмотреть на телеканалах ICTV, "Интер", "1+1" и "Суспільне", которые транслируют в сетях кабельных операторов, на ОТТ-платформах и в сети цифрового телевидения Т2.

Это не единственный вариант увидеть игру сборной. Смотреть матч Армения – Украина онлайн можно на YouTube-канале Украинской ассоциации футбола.

Кроме этого, игра будет доступна для просмотра людям, которые находятся в таких странах, как: Сербия, Армения, Малайзия, Великобритания, Финляндия, Кипр, Германия, Канада, Япония, Болгария, Румыния, Бельгия, США, Франция, Греция, Австралия, Польша, Турция, Италия, Израиль, Чехия, Португалия, Хорватия, Словения, Венгрия, Албания, Дания, Норвегия, Эстония, Латвия, Литва, Исландия, Швеция, Испания и Нидерланды (смотрите на фото выше перечень каналов).

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