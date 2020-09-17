"Я играл против украинских команд, я очень хорошо знаю их менталитет. Это команды, которые полагаются на дисциплину. Это команды, которые выкладываются все 90 минут. Это жесткие команды, с которыми нужно иметь много терпения и не давать им права усложнять вам задачу.

Арис – Колос: анонс матча квалификации Лиги Европы

Что будет ключом к квалификации? Ключ в том, чтобы не терять рассудок и не приспосабливаться к стилю игры соперника. Колос – команда, которая любит контратаку. Это команда, которая играет на энтузиазме. Мы не должны попасть в их капкан. Мы должны играть с присущей нам качеством, иметь терпение", – поделился Харистеас в комментарии meta-ratings.

Отметим, что Ангелос является легендой греческого футбола и стал одним из главных героев Евро-2004 – в его активе решающий гол в финале турнира против Португалии.

Напомним, поединок второго квалификационного раунда Лиги Европы Арис – Колос состоится уже завтра, 17 сентября, в Греции. Начало в 21:00.

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