"Я грав проти українських команд, я дуже добре знаю їхній менталітет. Це команди, які покладаються на дисципліну. Це команди, які викладаються всі 90 хвилин. Це жорсткі команди, з якими потрібно мати багато терпіння і не давати їм права ускладнювати вам задачу.

Аріс – Колос: анонс матчу кваліфікації Ліги Європи

Що буде ключем до кваліфікації? Ключ в тому, щоб не втрачати розум і не пристосовуватися до стилю гри суперника. Колос – команда, яка любить контратаку. Це команда, яка грає на ентузіазмі. Ми не повинні потрапити в їхній капкан. Ми повинні грати з властивою нам якістю, мати терпіння", – поділився Харістеас у коментарі meta-ratings.

Відзначимо, що Ангелос є легендою грецького футболу та став одним з головних героїв Євро-2004 – в його активі вирішальний гол у фіналі турніру проти Португалії.

Нагадаємо, поєдинок другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи Аріс – Колос відбудеться вже завтра, 17 вересня, у Греції. Початок о 21:00.

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