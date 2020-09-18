"Мы проиграли игру, которую не должны были проиграть. Мы сделали много ошибок, пропустили два неожиданных гола. Соперник был хорошо подготовлен, им удалось испортить нашу наступательную игру.

Сенсационный дебют команды Костышина в видеообзоре матча Арис – Колос – 1:2

Однако, я не думаю, что именно давление соперника стало причиной нашей неудачной игры. Когда мы забили гол, то не сумели этим воспользоваться и завладеть безоговорочной инициативой.

В первом тайме мы достаточно владели мячом, но не смогли реализовать свои моменты. В таких играх нужно быть более решительными. После перерыва нам пришлось рисковать, но мы не проявили достаточной смелости, которую должны были продемонстрировать в такой игре и именно это меня больше всего разочаровывает", – цитирует Эннинга издание SDNA.

Напомним, в матче второго квалификационного раунда Лиги Европы Арис на своем поле потерпел поражение от Колоса и вылетел из дальнейшего розыгрыша турнира. Следующим соперником украинцев станет хорватская Риека.

Колос дебютировал в Лиге Европы с исторической победы над Арисом