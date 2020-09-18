Арис – Колос: наставник греков признался, что разочаровало его больше всего в проигранном матче Лиги Европы
Главный тренер греческой команды Михаэль Эннинг поделился эмоциями после вылета его команды из дальнейшего розыгрыша Лиги Европы.
"Мы проиграли игру, которую не должны были проиграть. Мы сделали много ошибок, пропустили два неожиданных гола. Соперник был хорошо подготовлен, им удалось испортить нашу наступательную игру.
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Однако, я не думаю, что именно давление соперника стало причиной нашей неудачной игры. Когда мы забили гол, то не сумели этим воспользоваться и завладеть безоговорочной инициативой.
В первом тайме мы достаточно владели мячом, но не смогли реализовать свои моменты. В таких играх нужно быть более решительными. После перерыва нам пришлось рисковать, но мы не проявили достаточной смелости, которую должны были продемонстрировать в такой игре и именно это меня больше всего разочаровывает", – цитирует Эннинга издание SDNA.
Напомним, в матче второго квалификационного раунда Лиги Европы Арис на своем поле потерпел поражение от Колоса и вылетел из дальнейшего розыгрыша турнира. Следующим соперником украинцев станет хорватская Риека.
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