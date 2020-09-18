"Ми програли гру, яку не повинні були програти. Ми зробили багато помилок, пропустили два несподівані голи. Суперник був добре підготовлений, їм вдалося зіпсувати нашу наступальну гру.

Сенсаційний дебют команди Костишина у відеоогляді матчу Аріс – Колос – 1:2

Проте, я не думаю, що саме тиск суперника став причиною нашої невдалої гри. Коли ми забили гол, то не зуміли цим скористатися і заволодіти беззаперечною ініціативою.

У першому таймі ми достатньо володіли м'ячем, але не змогли реалізувати свої моменти. У таких іграх потрібно бути рішучішими. По перерві нам довелося ризикувати, проте ми не проявили достатньої сміливості, яку мали б продемонструвати у такій грі і саме це мене найбільше розчаровує", – цитує Еннінга видання SDNA.

Нагадаємо, у матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи Аріс на власному полі зазнав поразки від Колоса і вилетів з подальшого розіграшу турніру. Наступним суперником українців стане хорватська Рієка.

Колос дебютував у Лізі Європи з історичної перемоги над Арісом