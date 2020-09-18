Аріс – Колос: наставник греків зізнався, що розчарувало його найбільше у програному матчі Ліги Європи
Головний тренер грецької команди Міхаель Еннінг поділився емоціями після вильоту його команди з подальшого розіграшу Ліги Європи.
"Ми програли гру, яку не повинні були програти. Ми зробили багато помилок, пропустили два несподівані голи. Суперник був добре підготовлений, їм вдалося зіпсувати нашу наступальну гру.
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Проте, я не думаю, що саме тиск суперника став причиною нашої невдалої гри. Коли ми забили гол, то не зуміли цим скористатися і заволодіти беззаперечною ініціативою.
У першому таймі ми достатньо володіли м'ячем, але не змогли реалізувати свої моменти. У таких іграх потрібно бути рішучішими. По перерві нам довелося ризикувати, проте ми не проявили достатньої сміливості, яку мали б продемонструвати у такій грі і саме це мене найбільше розчаровує", – цитує Еннінга видання SDNA.
Нагадаємо, у матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи Аріс на власному полі зазнав поразки від Колоса і вилетів з подальшого розіграшу турніру. Наступним суперником українців стане хорватська Рієка.
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