"Жеребьевка была для нас хорошая в том смысле, что мы будем играть дома. Большой плюс, что мы начинаем свои выступления в Лиге Европы на родном стадионе. Причем не только из чисто конкурентных соображений, но и потому, что в период коронавируса мы избежали дальней поездки. Так что в этом отношении мы чувствуем себя в безопасности и это важно.

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С другой стороны, это непростой жребий. Мы мало что знаем о своего оппонента. Это должно держать нас в напряжении и мы ни в коем случае не можем недооценивать соперника. Мы уже начали изучение Колоса и до 17 сентября получим полное представление о его конкурентоспособности.

Я верю в свою команду, и мы будем готовы выложиться на все сто, чтобы пройти квалификацию. Мы гордимся тем, что участвуем в Лиге Европы. Мы хотели бы видеть и слышать наших болельщиков, которые всегда дают нам большой импульс. Наша цель – остаться в Лиге Европы как можно дольше и пройти как можно дальше. Надеюсь, фанатам это понравится", – поделился Эннинг в комментарии официальному сайту Ариса.

Поединок второго квалификационного раунда Лиги Европы Арис – Колос состоится 17 сентября в Греции.

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