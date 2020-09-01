"Жеребкування було для нас хороша в тому сенсі, що ми будемо грати вдома. Великий плюс, що ми починаємо свої виступи в Лізі Європи на рідному стадіоні. Причому не тільки з чисто конкурентних міркувань, але й тому, що в період коронавірусу ми уникнули далекої поїздки. Так що в цьому відношенні ми почуваємось в безпеці і це важливо.

Колос може вийти на хорватів у 3-му кваліфікаційному раунді ЛЄ

З іншого боку, це непростий жереб. Ми мало що знаємо про свого опонента. Це повинно тримати нас в напрузі і ми ні в якому разі не можемо недооцінювати суперника. Ми вже почали вивчення Колоса і до 17 вересня отримаємо повне уявлення про його конкурентоспроможності.

Я вірю в свою команду, і ми будемо готові викластися на всі сто, щоб пройти кваліфікацію. Ми пишаємося тим, що беремо участь в Лізі Європи. Ми хотіли би бачити і чути наших уболівальників, які завжди дають нам великий імпульс. Наша мета – залишитися в Лізі Європи якомога довше і пройти якомога далі. Сподіваюся, фанатам це сподобається", – поділився Еннінг у коментарі офіційному сайту Аріса.

Поєдинок другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи Аріс – Колос відбудеться 17 вересня у Греції.

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