Сегодня, 1 сентября 2020 года, состоялась жеребьевка 3-го квалификационного раунда Лиги Европы сезона 2020/21. Колос узнал своего следующего возможного оппонента.

Колосу для попадания в 3-й раунд квалификации нужно еще пройти греческий Арис в предыдущем раунде. Если подопечные Костишина справятся с этой задачей, то их ожидает встреча с хорватской Риекой на выезде.

Колос получил первого соперника в Лиге Европы – результаты жеребьевки 2-го раунда квалификации

Потенциальными соперниками украинского клуба в следующем раунде также были победители пар Теута (Албания) – Гранада (Испания) и Серветт (Швейцария) – Реймс (Франция).

Напомним, что матчи 3-го квалификационного раунда Лиги Европы состоят из одного матча, которые состоятся 24 августа. Команда-победитель выходит в плей-офф ЛЕ и поборется за возможность выступить в групповом этапе.

К слову, Колос занял шестое место в УПЛ в прошлом сезоне и выиграл плей-офф Лиги Европы, а Риека стала бронзовым призером чемпионата Хорватии.

Аріс проти Колоса: "Бог війни" рятує збитих льотчиків Динамо, реанімував зірку Дніпра і рветься у Лігу Європи