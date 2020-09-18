"Ребята молодцы! Более того, Колос и по игре выглядел лучше Ариса. По крайней мере опасности у ворот соперника подопечные Руслана Костишина создали больше. Одним словом, заслуженная победа украинской команды.

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Именно опыта таких встреч Колоса не хватало, чтобы действовать после своего забитого мяча. Но, что интересно, показалось, что как раз пропущенный гол позволил украинцам успокоиться. Стали лучше выходить выхода из обороны, и второй гол не заставил себя долго ждать. Предпосылок для третьего мяча тоже хватало.

Выход Селезнева также сыграл свою роль. Нападающий несколько раз пробил по воротам, он достаточно неплохо отрабатывал в обороне при стандартах. В следующем раунде, верю, Колос будет выглядеть еще лучше", – цитирует Нагорняка Команда 1.

Напомним, в 3-м раунде квалификации Колос встретится с Риекой 24 сентября.

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