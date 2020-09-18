"Хлопці молодці! Більш того, Колос і за грою виглядав краще за Аріс. Принаймні небезпеки біля воріт суперника підопічні Руслана Костишина створили більше. Одним словом, заслужена перемога української команди.

Сенсаційний дебют команди Костишина у відеоогляді матчу Аріс – Колос – 1:2

Якраз досвіду таких зустрічей Колосу не вистачало, щоб діяти після свого забитого м'яча. Але, що цікаво, здалося, що як раз пропущений гол дозволив українцям заспокоїтися. Стали краще виходити виходи з оборони, і другий гол не змусив себе довго чекати. Передумов для третього м'яча теж вистачало.

Вихід Селезньова також зіграв свою роль. Нападник кілька разів пробив по воротах, він досить непогано відпрацьовував в обороні при стандартах. У наступному раунді, вірю, Колос буде виглядати ще краще", – цитує Нагорняка Команда 1.

Нагадаємо, у 3-му раунді кваліфікації Колос зустрінеться з Рієкою 24 вересня.

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