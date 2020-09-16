Арис – Колос: Костышин объявил заявку на дебютный матч в Лиге Европы – Селезнев в обойме
Колос из Коваливки озвучил список игроков, которые отправились на матч против Ариса.
Сегодня, 16 сентября, команда Руслана Костышина вылетела в Грецию на матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы против Ариса, сообщает официальный сайт Колоса.
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Тренерский штаб взял с собой 23-х футболистов:
Вратари: Евгений Волынец, Владислав Кучерук, Евгений Кучеренко
Защитники: Виталий Гавриш, Алексей Зозуля, Кирилл Петров, Евгений Новак, Владислав Емец, Максим Максименко, Александр Черноморец
Полузащитники: Евгений Задоя, Андрей Богданов, Вадим Милько, Денис Костышин, Евгений Смирный, Олег Ильин, Павел Ореховский, Никита Кравченко, Денис Антюх, Евгений Морозко
Нападающие: Владимир Лысенко, Евгений Селезнев, Евгений Исаенко
Напомним, поединок второго квалификационного раунда Лиги Европы Арис – Колос состоится уже завтра, 17 сентября, в Греции. Начало в 21:00.
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