"У футболі дрібниць не буває, завтра на перший план буде виходити психологія, але всі аспекти теж важливі – як фізичні, так і тактичні. Ми будемо готові з усіх боків.

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Скажу так – ми молодий клуб, який тільки починає свій шлях, розвивається, в історії Колоса все можливо. Сподіваюся, клуб стане постійним учасником Ліги Європи. І президент, і всі в клубі хочуть цього. Думаю, ми на правильному шляху.

Атмосфера в команді хороша і позитивна, найголовніше. Всі в очікуванні. Сьогодні хвилювання немає, але завтра воно, думаю, з'явиться. Вважаю, що ми з ним впораємося", – поділився Гавриш на передматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, поєдинок другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи Аріс – Колос відбудеться вже завтра, 17 вересня, у Греції. Початок о 21:00.

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