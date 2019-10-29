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Аргентинский клуб переименует стадион в честь погибшего Салы

29 октября 22:37 26 Читати українською
Аргентинский клуб переименует стадион в честь погибшего Салы
Эмилиано Сала / Фото из открытых источников

Память о Эмилиано Сале, трагически погибшем в авиакатастрофе, будет жить в сердцах болельщиков – его именем назовут один из стадионов.

Аргентинский клуб Сан Мартин Прогресо присвоит своему стадиону имя погибшего футболиста Эмилиано Салы, сообщает Tyc Sports. Воспитанником именно этого клуба был Сала и выступал здесь до 2005 года. Переименование состоится в четверг, 31 октября – в этот день Сале исполнилось бы 29 лет. У стадиона также появится граффити с изображением игрока.

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Напомним, Эмилиано перешел в Кардифф Сити из Нанта в зимнее трансферное окно, став самым дорогим футболистом в истории британского клуба. Вечером 21 января форвард вылетел на частном самолете в Уэльс, но за час до запланированного прибытия воздушное судно пропало с радаров. Позже поисковая группа обнаружила на дне Ла-Манша самолет и тело, которое, как выяснилось позже, принадлежало Сале.

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