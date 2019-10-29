Аргентинський клуб перейменує стадіон на честь загиблого Сали

Пам’ять про Еміліано Салу, що трагічно загинув у авіакатастрофі, житиме у серцях вболівальників – його ім’ям назвуть один зі стадіонів.

Аргентинський клуб Сан Мартін Прогресо присвоїть своєму стадіону ім’я загиблого футболіста Еміліано Сали, повідомляє Tyc Sports. Вихованцем саме цього клубу був Сала і виступав тут до 2005 року. Перейменування відбудеться у четвер, 31 жовтня – у цей день Салі виповнилося б 29 років. Біля стадіону також з'явиться графіті із зображенням гравця.

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Нагадаємо, Еміліано перейшов в Кардіфф Сіті з Нанта у зимове трансферне вікно, ставши найдорожчим футболістом в історії британського клубу. Увечері 21 січня форвард вилетів на приватному літаку в Уельс, але за годину до запланованого прибуття повітряне судно пропало з радарів. Пізніше пошукова група виявила на дні Ла-Маншу літак і тіло, яке, як з'ясувалося пізніше, належало Салі.

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