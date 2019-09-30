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ФИФА обязала Кардифф заплатить за трансфер Салы – форвард погиб в авиакатастрофе

19:50 84 Читати українською
ФИФА обязала Кардифф заплатить за трансфер Салы – форвард погиб в авиакатастрофе
Чествование памяти Салы вблизи Кардифф Сити / Reuters

ФИФА вынесла решение в споре валлийского Кардиффа и французского Нанта относительно перехода форварда Эмилиано Салы прошлой зимой.

Руководство "лазурных птиц" обязано выплатить 5,3 млн фунтов за трансфер аргентинца, сообщает BBC.

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Именно эта сумма должна была стать первым траншем за согласованный переход Салы в Кардифф. В январе валлийцы договорились о покупке нападающего за 15 млн фунтов. Но во время перелета из Франции в столицу Уэльса звезда Нанта погиб в авиакатастрофе.

Поэтому Кардифф отказался платить за трансфер, настаивая на том, что "канарейки" не выполнили своих обязательств, а сам Сала не был зарегистрирован в статусе игрока английской Премьер-лиги. Представители АПЛ якобы отказались регистрировать форварда, поскольку схема оплаты за него не отвечала требованиям соревнований. Боссы Нанта эти обвинения отвергли.

К слову, ФИФА засекретили остальные детали своего решения в интересах обоих клубов, поэтому пока неизвестно, является ли указанная сумма компенсации окончательной.

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Трансферы Трансферы Чемпионата Англии Эмилиано Сала Эмилиано Сала Нант Нант Кардифф Кардифф Англия Франция
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