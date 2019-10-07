Аргентинский футболист умер, упав с шестого этажа на вечеринке

Украина — 14:01 2
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"Суддівство у грі Динамо – це шок": чому Шахтар не зупинить ніхто, а Бєсєдін даремно поділився із Вербічем
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Евро-2020: Украина начала подготовку к матчам отбора против Литвы и ПортугалииЕвро-2020 — 13:17 123
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Интер – Ювентус: поражение Конте как синдром Барселоны, аргентинская симфония на Джузеппе Меацца, туринцы – снова лидерыИталия — 00:47 553
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Динамо – Колос: Цыганков и Беседин разрывают, судья позорит всех, эффектный ответ самого ненавистного игрока УПЛУкраина — 6 окт 4304
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Манчестер Сити – Вулверхэмптон: провал Гвардиолы, посредственный Зинченко, соперники Украины как объект анализа ШевченкоАнглия — 6 окт 2146