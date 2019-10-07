Аргентинский футболист умер, упав с шестого этажа на вечеринке

Накануне в одном из районов Буэнос-Айреса погиб игрок мексиканского Атланте Есекиель Эсперон.

Футболист находился на вечеринке, вышел на балкон с друзьями и оперся на перила, но они оказались незакрепленными.

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После падения с шестого этажа 23-летний Эсперон был доставлен в одну из больниц аргентинской столицы, но спасти его так и не удалось, сообщает The Sun.

Эсперон начинал профессиональную карьеру в аргентинском клубе Олл Бойз. Затем он выступал в Бразилии и Мексике. Его последним клубом стал мексиканский Атланте.

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