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Аргентинський футболіст помер, упавши з шостого поверху на вечірці

12:50 581 Читать на русском
Аргентинський футболіст помер, упавши з шостого поверху на вечірці
Есекієль Есперон / The Mirror

Напередодні в одному з районів Буенос-Айреса загинув гравець мексиканського Атланте Есекієль Есперон.

Футболіст перебував на вечірці, вийшов на балкон з друзями і сперся на поруччя, але вони виявилися незакріпленими.

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Після падіння з шостого поверху 23-річний Есперон був доправлений в одну з лікарень аргентинської столиці, але врятувати його так і не вдалося, інформує The Sun.

Есперон починав професійну кар'єру в аргентинському клубі Олл Бойз. Потім він виступав в Бразилії та Мексиці. Його останнім клубом став мексиканський Атланте.

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