Экс-форвард сборной Нигерии Промис умер в 31 год

Бывший форвард сборной Нигерии Айзек Промис умер из-за остановки сердца в молодом возрасте.

"Мы с грустью узнали о внезапной смерти бывшего форварда сборной Нигерии Айзека Промис.

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Промис был капитаном команды, которая выиграла серебро на Олимпиаде в Пекине. Наши мысли и молитвы сейчас с его семьей. Пусть его душа покоится с миром, аминь", – говорится в заявлении федерации футбола Нигерии.

Главным достижением Промис стала серебряная медаль на Олимпиаде-2008. Последним клубом нападающего стал Гиресунспор.

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