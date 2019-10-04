toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
ЛУГАНО - ДИНАМО КИЕВ АЛЕКСАНДРИЯ - ГЕНТ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ЛИГА ЕВРОПЫ

Экс-форвард сборной Нигерии Промис умер в 31 год

12:17 56 Читати українською
Экс-форвард сборной Нигерии Промис умер в 31 год
Айзек Промис / Sports Photography

Бывший форвард сборной Нигерии Айзек Промис умер из-за остановки сердца в молодом возрасте.

"Мы с грустью узнали о внезапной смерти бывшего форварда сборной Нигерии Айзека Промис.

Умер Риксен, который страдал от смертельной болезни

Промис был капитаном команды, которая выиграла серебро на Олимпиаде в Пекине. Наши мысли и молитвы сейчас с его семьей. Пусть его душа покоится с миром, аминь", – говорится в заявлении федерации футбола Нигерии.

Главным достижением Промис стала серебряная медаль на Олимпиаде-2008. Последним клубом нападающего стал Гиресунспор.

"Під час передачі про Шевченка не міг стримати сліз": фанат Мілана, що погрожував Ювентусу – яким був президент Сассуоло

blog_ava
Барселона нашла сенсационную замену Вальверде
11:15
439
Теги
Мир Нигерия Нигерия Смерти футболистов
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
8
час
:
40
мин
Герта
21:30
Фортуна
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук